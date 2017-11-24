Узбекистанец украл оборудование у дальнобойщика на 44 млн рублей

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Первоуральский суд отправил на 5 лет в колонию строгого режима гражданина Узбекистана Рахимжона Юлдашева за кражу газотурбинного двигателя стоимостью свыше 44 миллионов рублей из кузова грузовика, пока водитель спал.

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В ходе следствия было установлено, что водитель фуры остановился на автостоянке в районе 326 км. автодороги «Пермь — Екатеринбург» для ночлега. Пока он спал, Юлдашев порезал тент кузова и вытащил первую попавшуюся ему коробку, передает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области.

В данной коробке оказался блок топливо — масляного теплообменника газотурбинного двигателя стоимостью свыше 44,1 миллионов рублей, который был изготовлен в Израиле. Похищенное имущество виновный сбыть никому не смог и выбросил его возле контейнеров на одной из мусорных площадок на окраине Екатеринбурга.

Вернуть похищенный груз потерпевшим не удалось, однако дорогостоящее оборудование было застраховано собственником в страховой компании.