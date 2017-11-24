В Намангане пожар охватил 1,5 тысячи кв. метров

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Намангане загорелся цех по производству вспененного полиэтилена на частном предприятии «НЕAT SOURCE INDUSTRY» на площади 350 кв. метров, расположенного по адресу город Наманган улица Маргилан дом № 218.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь распространился на кровлю соседних цехов — по производству обуви площадью 140 кв.метров, цеха по производству одежды площадью 100 кв.метров, цеха по обработке стёкол площадью 300 кв.метров, цеха по переработке кожи площадью 200 кв.метров, а также кровлю здания холодильника площадью 1000 кв.метров, передает пресс-служба МВД Узбекистана.