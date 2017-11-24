В Намангане пожар охватил 1,5 тысячи кв. метров
Пожар начался в цеху по производству вспененного полиэтилена, а затем охватил крыши пяти соседних цехов.
Пожар начался в цеху по производству вспененного полиэтилена, а затем охватил крыши пяти соседних цехов.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Намангане загорелся цех по производству вспененного полиэтилена на частном предприятии «НЕAT SOURCE INDUSTRY» на площади 350 кв. метров, расположенного по адресу город Наманган улица Маргилан дом № 218.
К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь распространился на кровлю соседних цехов — по производству обуви площадью 140 кв.метров, цеха по производству одежды площадью 100 кв.метров, цеха по обработке стёкол площадью 300 кв.метров, цеха по переработке кожи площадью 200 кв.метров, а также кровлю здания холодильника площадью 1000 кв.метров, передает
В результате пожара погиб работник предприятия. На ликвидацию пожара было задействовано 19 единиц пожарной техники. Предположительной причиной пожара является нарушение правил безопасной эксплуатации баллонов с сжиженным газом, который применялся в технологии изготовления вспененного полиэтилена.