Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Чем опасны йогурты
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Как обманывают с новыми деньгами
Медведев уволил зятя Ельцина
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Вдова Хворостовского обратилась к поклонникам певца – СМИ
СМИ показали откровенное письмо вдовы Марьянова
В США прошло шоу «Анти Victoria’s Secret» с необычными моделями
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
Дочь Дмитрия Хворостовского закритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
14События недели в фотографиях
19:13 (мск), источник: Sputnik

В Намангане пожар охватил 1,5 тысячи кв. метров

Пожар начался в цеху по производству вспененного полиэтилена, а затем охватил крыши пяти соседних цехов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Намангане загорелся цех по производству вспененного полиэтилена на частном предприятии «НЕAT SOURCE INDUSTRY» на площади 350 кв. метров, расположенного по адресу город Наманган улица Маргилан дом № 218.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь распространился на кровлю соседних цехов — по производству обуви площадью 140 кв.метров, цеха по производству одежды площадью 100 кв.метров, цеха по обработке стёкол площадью 300 кв.метров, цеха по переработке кожи площадью 200 кв.метров, а также кровлю здания холодильника площадью 1000 кв.метров, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

В результате пожара погиб работник предприятия. На ликвидацию пожара было задействовано 19 единиц пожарной техники. Предположительной причиной пожара является нарушение правил безопасной эксплуатации баллонов с сжиженным газом, который применялся в технологии изготовления вспененного полиэтилена.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Ташкенте ЗИЛ протаранил несколько машин и автобус
Нашли решение: Узбекистан привлек 10 тыс. человек для работы с мусором
В результате теракта в Египте погибли 235 человек
Россию лишили первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи
Глава ЛНР написал заявление об отставке по состоянию здоровья
Анатолий Чубайс дал показания в суде
Главные события недели (видео)
Банк России рассказал о будущем золотого запаса
Матч Шараповой признан лучшей игрой года
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы После окончания встреч тренеры и игроки дали свою оценку происшедшему и заглянули в ближайший тур РФПЛ
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь