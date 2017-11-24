Солдат-срочник впал в кому после побоев сослуживца в войсковой части Актау

Источник: Informburo.kz

ЧП произошло в войсковой части 25744 Актауского гарнизона. Военнослужащий избил своего сослуживца табуреткой, после чего потерпевший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Сейчас он находится в коме, сообщает КТК.

Проживающие в Восточном Казахстане родители 18-летнего Даулета Аширова приехали в Актау сразу после сообщения, что их сын в тяжёлом состоянии. Отец солдата Бакытбек Аширов в негодовании и требует наказать виновного.

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«В части говорят, что он (обидчик. — Авт.) не мог его силой брать, руками, ну, табуретку взял, и всё так и получилось. Жалеть не буду его, надо его судить за это», — говорит Бакытбек Аширов.

По словам отца, Даулет ушёл служить весной этого года. В армию он шёл с охотой и планировал после службы остаться на контрактной основе. 9 декабря парню исполняется 19 лет.

Военная полиция пока воздерживается от подробностей происшествия и не даёт никаких сведений о солдате, избившем сослуживца.

«В настоящее время проводится расследование, обстоятельства дела выясняются, ход расследования находится на контроле министра обороны и главного военного прокурора», — сказал заместитель начальника главного управления военной полиции ВС РК Бауыржан Балыкбаев.

Пострадавший сейчас находится в больнице. Врачи пока не берутся делать каких-либо прогнозов.

«Пациент в тяжёлом состоянии, уровень сознания — кома, обусловленная черепно-мозговой травмой и ушибами головного мозга. На данный момент состояние относительно стабильное, но остается тяжёлым. Сознания пока восстановления нет, прогнозировать в данной ситуации практически невозможно», — констатировал заместитель директора Мангистауской областной больницы Аймет Мухаметов.

Родственники Даулета Аширова недоумевают, как на территории части, полностью оснащённой видеонаблюдением, мог произойти такой инцидент. Они ждут завершения расследования. По информации КТК, следственным органам предстоит выяснить причину конфликта между солдатами и выявить всех виновных.