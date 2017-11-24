Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
В США прошло шоу «Анти Victoria’s Secret» с необычными моделями
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Вдова Хворостовского обратилась к поклонникам певца – СМИ
СМИ показали откровенное письмо вдовы Марьянова
В США прошло шоу «Анти Victoria’s Secret» с необычными моделями
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
Дочь Дмитрия Хворостовского закритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
14События недели в фотографиях
20:23 (мск), источник: Informburo.kz

Солдат-срочник впал в кому после побоев сослуживца в войсковой части Актау

Состояние военнослужащего врачи оценивают как тяжёлое. Что стало причиной ссоры двух морских пехотинцев, сейчас расследуют в военной полиции.

Источник: Informburo.kz

ЧП произошло в войсковой части 25744 Актауского гарнизона. Военнослужащий избил своего сослуживца табуреткой, после чего потерпевший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Сейчас он находится в коме, сообщает КТК.

Проживающие в Восточном Казахстане родители 18-летнего Даулета Аширова приехали в Актау сразу после сообщения, что их сын в тяжёлом состоянии. Отец солдата Бакытбек Аширов в негодовании и требует наказать виновного.

Читайте также
Двое пьяных мужчин напали на военнослужащих в Темиртау

«В части говорят, что он (обидчик. — Авт.) не мог его силой брать, руками, ну, табуретку взял, и всё так и получилось. Жалеть не буду его, надо его судить за это», — говорит Бакытбек Аширов.

По словам отца, Даулет ушёл служить весной этого года. В армию он шёл с охотой и планировал после службы остаться на контрактной основе. 9 декабря парню исполняется 19 лет.

Военная полиция пока воздерживается от подробностей происшествия и не даёт никаких сведений о солдате, избившем сослуживца.

«В настоящее время проводится расследование, обстоятельства дела выясняются, ход расследования находится на контроле министра обороны и главного военного прокурора», — сказал заместитель начальника главного управления военной полиции ВС РК Бауыржан Балыкбаев.

Пострадавший сейчас находится в больнице. Врачи пока не берутся делать каких-либо прогнозов.

«Пациент в тяжёлом состоянии, уровень сознания — кома, обусловленная черепно-мозговой травмой и ушибами головного мозга. На данный момент состояние относительно стабильное, но остается тяжёлым. Сознания пока восстановления нет, прогнозировать в данной ситуации практически невозможно», — констатировал заместитель директора Мангистауской областной больницы Аймет Мухаметов.

Родственники Даулета Аширова недоумевают, как на территории части, полностью оснащённой видеонаблюдением, мог произойти такой инцидент. Они ждут завершения расследования. По информации КТК, следственным органам предстоит выяснить причину конфликта между солдатами и выявить всех виновных.

В октябре в войсковой части № 44841, дислоцирующейся в городе Приозёрск Карагандинской области, солдат до смерти избил 19-летнего сослуживца. По факту убийства расследуется уголовное дело.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
В результате теракта в Египте погибли 235 человек
Россию лишили первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи
Глава ЛНР написал заявление об отставке по состоянию здоровья
Анатолий Чубайс дал показания в суде
Главные события недели (видео)
Банк России рассказал о будущем золотого запаса
Матч Шараповой признан лучшей игрой года
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы После окончания встреч тренеры и игроки дали свою оценку происшедшему и заглянули в ближайший тур РФПЛ
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь