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20:24 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В центре Лондона эвакуируют станцию метро

Лондонская полиция реагирует на инцидент на станции Оксфорд-серкус в центре британской столицы. Сама станция закрыта, проходит эвакуация.

Источник: AFP 2017

Британская транспортная полиция сообщила о получении информации об «инциденте» на Оксфорд-серкус примерно около пяти вечера по местному времени (19:55 мск).

«Станция закрыта, на месте работают сотрудники полиции», — написалипредставители ведомства в «Твиттере», попросив горожан избегать окрестностей станции.

Помимо Оксфорд-серкус закрыта близлежащая станция Бонд-стрит.

Служба столичной полиции (Metropolitan Police Service) сообщила в «Твиттере», что ее сотрудники также находятся на месте событий. Они рекомендовали всем, кто находится на Оксфорд стрит, зайти в здания.

Очевидцы происходящего выкладывают в соцсети видеозаписи, на которых видны бегущие в панике люди и большое числополицейских, а также слышны крики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из очевидцев в разговоре с Рейтер отметил, что в момент случившегося на Оксфорд-стрит было большое количество людей, которые пришли в магазины на распродажи в «Черную пятницу».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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