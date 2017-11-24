В центре Лондона эвакуируют станцию метро
Лондонская полиция реагирует на инцидент на станции
Лондонская полиция реагирует на инцидент на станции
Британская транспортная полиция сообщила о получении информации об «инциденте» на
«Станция закрыта, на месте работают сотрудники полиции», — написалипредставители ведомства в «Твиттере», попросив горожан избегать окрестностей станции.
Помимо
Служба столичной полиции (Metropolitan Police Service) сообщила в «Твиттере», что ее сотрудники также находятся на месте событий. Они рекомендовали всем, кто находится на Оксфорд стрит, зайти в здания.
Очевидцы происходящего выкладывают в соцсети видеозаписи, на которых видны бегущие в панике люди и большое числополицейских, а также слышны крики.
Один из очевидцев в разговоре с Рейтер отметил, что в момент случившегося на