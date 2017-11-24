В Башкирии автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой, один человек погиб
УФА, 24 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Смертельное ДТП случилось сегодня, 24 ноября, в Бирском районе. На 101 километре автодороги
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УФА, 24 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Смертельное ДТП случилось сегодня, 24 ноября, в Бирском районе. На 101 километре автодороги
«В результате ДТП водитель легковой автомашины, 33-летний житель Бирска, от полученных повреждений скончался на месте происшествия», — сообщает ГИБДД по РБ.
В настоящее время сотрудниками дорожной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.