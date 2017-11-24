В Москве украли центнер икры стоимостью девять миллионов рублей

По его словам, около 19:00 в полицию обратились сотрудники одного из центров оптовой торговли, расположенного в Ступинском проезде на юге столицы. Они сообщили, что двое мужчин увезли на своем Ford Focus около ста килограммов икры.

Автомобиль объявили в розыск, решается вопрос об уголовном деле по статье «кража в особо крупном размере».

Стоимость килограмма черной икры колеблется от 45 до 130 тысяч рублей в зависимости от размера и цвета икринок, сорта и использованных консервантов. Дешевле всего оценивается икра стерляди, дороже — каспийского осетра. Именно ее и похитили с московской базы, уточнил собеседник «Ленты.ру».