Две студентки избили девушек в ВКО
По словам потерпевшей, девушки напали на них без причины.
По словам потерпевшей, девушки напали на них без причины.
Двух жительниц Зыряновска
По словам потерпевшей, девушки напали на них без причины.
«Парень, стоявший рядом с нами, то ли
После этого повернулась ко мне, ударила и меня кулаком по лицу, схватила за волосы, повалила на асфальт. Подбежала вторая и стала меня пинать, — рассказала Тамара.
В больнице пострадавшей диагностировали у Тамары Федоровой сотрясение мозга, закрытую
Подруга Томы, по информации стражей правопорядка, отделалась синяками.
Полицейские задержали подозреваемых в нападении. Одной из них 17, а другой 18 лет. Обе учатся на первом курсе технологического колледжа в Чапаево.
По факту нападения на Тамару Федорову в отношении студенток было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РК.
Подобное деяние наказывается штрафом в размере до пяти тысяч МРП (более 11 миллионов тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Автор: Екатерина Тамбовцева.