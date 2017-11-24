Две студентки избили девушек в ВКО

Двух жительниц Зыряновска Восточно-Казахстанской области избили две первокурсницы. Одна из пострадавших получила множественные травмы, сообщает YK-news. kz.

По словам потерпевшей, девушки напали на них без причины.

«Парень, стоявший рядом с нами, то ли что-то им сказал, то ли передразнил — я даже и не поняла. Они остановились. Одна замахнулась на него, но он был намного выше нее. И тогда она ударила кулаком по лицу мою подругу.

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После этого повернулась ко мне, ударила и меня кулаком по лицу, схватила за волосы, повалила на асфальт. Подбежала вторая и стала меня пинать, — рассказала Тамара.

В больнице пострадавшей диагностировали у Тамары Федоровой сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы головы, лица.

Подруга Томы, по информации стражей правопорядка, отделалась синяками.

Полицейские задержали подозреваемых в нападении. Одной из них 17, а другой 18 лет. Обе учатся на первом курсе технологического колледжа в Чапаево.

По факту нападения на Тамару Федорову в отношении студенток было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РК.

Подобное деяние наказывается штрафом в размере до пяти тысяч МРП (более 11 миллионов тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.