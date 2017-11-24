Полиция Лондона не подтвердила стрельбу на Оксфорд-стрит и в метро
Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU — Служба полиции Лондона не обнаружила подтверждений поступавших данных о стрельбе на
Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU — Служба полиции Лондона не обнаружила подтверждений поступавших данных о стрельбе на
Мы не обнаружили никаких подозреваемых, доказательств стрельбы и жертв. Полицейские все еще на месте. Если вы внутри здания, оставайтесь там. Если вы на улице на Оксфорд-стрит, то уходите оттуда. Полицейские продолжают обыскивать местность.
«Нам не удалось обнаружить
Ранее сообщалось об эвакуации станции метро «Оксфорд Серкус» в связи с задымлением, а также о закрытии соседней с ней «Бонд Стрит». По данным полиции, одна женщина получила незначительную травму, когда поднималась из станции метро «Оксфорд Серкус». Информации о других пострадавших не поступало.