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21:25 (мск), источник: Интерфакс

Полиция Лондона не подтвердила стрельбу на Оксфорд-стрит и в метро

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU — Служба полиции Лондона не обнаружила подтверждений поступавших данных о стрельбе на Оксфорд-стрит и на расположенной под ней станции метро «Оксфорд-Серкус», также нет данных о жертвах и подозреваемых, говорится в заявлении полиции, распространенном в пятницу.

Источник: AFP 2017
Мы не обнаружили никаких подозреваемых, доказательств стрельбы и жертв. Полицейские все еще на месте. Если вы внутри здания, оставайтесь там. Если вы на улице на Оксфорд-стрит, то уходите оттуда. Полицейские продолжают обыскивать местность.
Столичная полиция

«Нам не удалось обнаружить какие-либо свидетельства стрельбы. Мы находимся на месте вместе со столичной полицией и советуем вам избегать “Оксфорд Серкус” и район Риджент-стрит», — говорится в заявлении британской транспортной полиции.

Ранее сообщалось об эвакуации станции метро «Оксфорд Серкус» в связи с задымлением, а также о закрытии соседней с ней «Бонд Стрит». По данным полиции, одна женщина получила незначительную травму, когда поднималась из станции метро «Оксфорд Серкус». Информации о других пострадавших не поступало.

Во время загрузки произошла ошибка.Порядок восстановлен, метро работает в обычном режиме
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