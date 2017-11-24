Полиция Лондона не подтвердила стрельбу на Оксфорд-стрит и в метро

Мы не обнаружили никаких подозреваемых, доказательств стрельбы и жертв. Полицейские все еще на месте. Если вы внутри здания, оставайтесь там. Если вы на улице на Оксфорд-стрит, то уходите оттуда. Полицейские продолжают обыскивать местность.

Столичная полиция