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22:47 (мск), источник: РИА Новости

На Урале в результате столкновения легковушки и тягача погибли три человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Легковушка и тягач столкнулись в Свердловской области, в результате погибли три человека, сообщает в пятницу региональное УГИБДД.

По данным управления, трагедия произошла на 88-м километре трассы «Екатеринбург — Реж — Алапаевск». По информации полиции, автомобиль Nissan Almera занесло, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с седельным тягачом Freightliner Century.

«После столкновения седельный тягач съехал в правый кювет по ходу своего движения. В результате столкновения на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи от полученных ранений погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Nissan Almera, пассажирка с полученными ранениями на автомобиле скорой медицинской помощи доставлена в приемное отделение ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ», — уточняет ведомство.

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