На Урале в результате столкновения легковушки и тягача погибли три человека

По данным управления, трагедия произошла на 88-м километре трассы «Екатеринбург — Реж — Алапаевск». По информации полиции, автомобиль Nissan Almera занесло, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с седельным тягачом Freightliner Century.

«После столкновения седельный тягач съехал в правый кювет по ходу своего движения. В результате столкновения на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи от полученных ранений погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Nissan Almera, пассажирка с полученными ранениями на автомобиле скорой медицинской помощи доставлена в приемное отделение ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ», — уточняет ведомство.