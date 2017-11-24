«Королева морей» и капитан в последнем рейсе: портреты моряков с подлодки «Сан-Хуан»
Первая в истории Латинской Америки
Первая в истории Латинской Америки
Первая в истории Латинской Америки
Во время последнего сеанса связи командир субмарины доложил, что на борту возникли проблемы, вызванные коротким замыканием. С той поры местнахождение лодки остается неизвестным.
Надежда на спасение экипажа существенно пошатнулись, после того как ВМФ Аргентины объявил, что в день исчезновения лодки в районе, где она находилась, было зафиксировано событие, напоминающее подводный взрыв.
Юный годы Кравчик никак не была связана с морем, поэтому нельзя было предположить, что она
Она выросла в небольшой деревушке Обера на
Никто из ее семьи не служил в
В 2004 году она пережила две личные трагедии. Сначала в автомобильной катастрофе погиб ее брат, а вскоре после этого умерла ее мать.
В то время она работала
В 2009 году после окончания
В январе министерство обороны Аргентины опубликовало видео в «Фейсбуке», в котором Кравчик рассказала о своей службе. Она говорила, что хотела бы
Если подумать, что находишься под водой, прокладываешь маршрут и при этом ты единственная женщина, то это странное ощущение, но в то же время это волнующе и интересно. На это способна любая женщина, стоит ей только этого захотеть.
На подлодке она служила каптенармусом. В интервью СМИ ее отец Эдуардо сказал, что его дочь была чрезвычайно рада служить на подлодке.
Родители в шутку называли ее «королевой морей» и говорили, что она родилась, чтобы стать подводником, и проявляла настоящую страсть к этой профессии.
«Она говорила мне, что на субмарине есть
И если никто из семьи Элианы не было связан с морем, то один из старших офицеров на субмарине — Хорхе Игнасио Бергальо — с детства не понаслышке знал о морских путешествиях, поскольку его отец был капитаном. В прошлом
Нынешнего командира подлодки зовут Педро Мартин Фернандес. По сообщению аргентинских СМИ, он пообещал своей матери, что это будет его последний поход в море.
Поиском пропавшей субмарины в заливе
Условия поиска осложнены тяжелейшими погодными условиями и волнами, высота которых достигает 10 м, а также тем, что глубина моря в этом районе варьируется от 200 до 2000 м.
В поисковой операции также задействованы специалисты из других стран, в числе которых есть и представители Великобритании. Отношения между двумя странами были испорчены после Фолклендской войны 1982 года.
Последний контакт с пропавшей субмариной произошел в 7:30 утра 15 ноября, когда командир судна сообщил о неполадках с аккумуляторной системой. Лодка в тот момент находилась в подводном положении, сообщили военные.
«Сан-Хуан» занимался патрулированием аргентинских вод, направляясь с базы, расположенной на архипелаге Огненная земля, к месту постоянной дислокации в городе