«Королева морей» и капитан в последнем рейсе: портреты моряков с подлодки «Сан-Хуан»

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Первая в истории Латинской Америки женщина-подводник Элиана Мария Кравчик — одна из 44 членов экипажа субмарины «Сан-Хуан», которая с 15 ноября не выходила на связь.

Во время последнего сеанса связи командир субмарины доложил, что на борту возникли проблемы, вызванные коротким замыканием. С той поры местнахождение лодки остается неизвестным.

Кравчик — единственная женщина на борту подлодки.

Надежда на спасение экипажа существенно пошатнулись, после того как ВМФ Аргентины объявил, что в день исчезновения лодки в районе, где она находилась, было зафиксировано событие, напоминающее подводный взрыв.

Юный годы Кравчик никак не была связана с морем, поэтому нельзя было предположить, что она когда-либо вступит на борт субмарины.

Она выросла в небольшой деревушке Обера на северо-востоке Аргентины. Впервые она увидела океан лишь в 21 год.

Никто из ее семьи не служил в военно-морских силах.

В 2004 году она пережила две личные трагедии. Сначала в автомобильной катастрофе погиб ее брат, а вскоре после этого умерла ее мать.

В то время она работала инженером-технологом, но, как пишут аргентинские газеты, она решила что-то изменить в своей жизни и поступила на службу в военно-морские силы, увидев объявление о наборе в интернете.

В 2009 году после окончания военно-морского училища в Буэнос-Айресе она прошла подготовку для службы на подводной лодке. На «Сан-Хуане» она служила с прошлого года.

В январе министерство обороны Аргентины опубликовало видео в «Фейсбуке», в котором Кравчик рассказала о своей службе. Она говорила, что хотела бы когда-нибудь стать командиром субмарины.

Если подумать, что находишься под водой, прокладываешь маршрут и при этом ты единственная женщина, то это странное ощущение, но в то же время это волнующе и интересно. На это способна любая женщина, стоит ей только этого захотеть. Элиана Мария Кравчик

На подлодке она служила каптенармусом. В интервью СМИ ее отец Эдуардо сказал, что его дочь была чрезвычайно рада служить на подлодке.

Родители в шутку называли ее «королевой морей» и говорили, что она родилась, чтобы стать подводником, и проявляла настоящую страсть к этой профессии.

Один из ее братьев — Роберто — рассказал в интервью местной радиостанции, что перед отплытием «Сан-Хуана» Кравчик беспокоилась за подлодку.

«Она говорила мне, что на субмарине есть какая-то проблема», — сказал он.

Власти Аргентины заявили, что на субмарине перед отплытием не было выявлено каких-либо проблем.

И если никто из семьи Элианы не было связан с морем, то один из старших офицеров на субмарине — Хорхе Игнасио Бергальо — с детства не понаслышке знал о морских путешествиях, поскольку его отец был капитаном. В прошлом Хорхе-старший управлял той самой лодкой, на борту которой сейчас находится его сын.

Нынешнего командира подлодки зовут Педро Мартин Фернандес. По сообщению аргентинских СМИ, он пообещал своей матери, что это будет его последний поход в море.

Поиском пропавшей субмарины в заливе Сан-Хорхе (примерно в 430 км от берега) занимаются шесть отрядов, сообщили власти.

Условия поиска осложнены тяжелейшими погодными условиями и волнами, высота которых достигает 10 м, а также тем, что глубина моря в этом районе варьируется от 200 до 2000 м.

В поисковой операции также задействованы специалисты из других стран, в числе которых есть и представители Великобритании. Отношения между двумя странами были испорчены после Фолклендской войны 1982 года.

Последний контакт с пропавшей субмариной произошел в 7:30 утра 15 ноября, когда командир судна сообщил о неполадках с аккумуляторной системой. Лодка в тот момент находилась в подводном положении, сообщили военные.

«Сан-Хуан» занимался патрулированием аргентинских вод, направляясь с базы, расположенной на архипелаге Огненная земля, к месту постоянной дислокации в городе Мар-дель-Плата на севере страны.