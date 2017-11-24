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24 ноября, источник: РИА Новости

Число жертв пожара в гостинице в Батуми выросло до 12 человек

ТБИЛИСИ, 24 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в гостинице в Батуми возросло до 12 человек, сообщает МВД Грузии.

Ранее сообщалось о четырех жертвах.

«В результате пожара в гостинице “Леогранд” в Батуми, по предварительной информации, погибли 12 человек. На данном этапе идет процесс их идентификации», — сказано в заявлении.

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