Сейсмологи назвали три очага близ Алматы, где возможны сильные землетрясения

Источник: Informburo.kz

Алматинскую область специалисты называют наиболее опасным сейсмическим регионом Казахстана. Здесь уже наблюдались разрушительные землетрясения, и именно эти очаги, по мнению сейсмологов, могут вновь напомнить о себе.

В Национальном центре сейсмологических наблюдений и исследований называют три таких очага.

«Вблизи нашего города Алматы сидят три очага, где могут возникнуть сильные разрушительные землетрясения. Первый очаг в районе Верненского землетрясения, которое произошло в 1887 году. Очаг второй — Кеминское землетрясение. Третье — это Чиликское, на юго-востоке. Мы, во всяком случае, ожидаем, что очаг Верненского землетрясения может активизироваться в ближайшие несколько лет», — сообщил в интервью телеканалу «Астана» заведующий лабораторией Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований Абдрахман Курскеев.

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Из-за того, что все названные очаги находятся на высотах, их измерения и наблюдения не производятся. Установить аппаратуру в этих местах сложно, пояснил Абдрахман Керскеев, добавив, что специалисты работают над этим.

По словам учёных, в прогнозировании колебаний земной коры они не ограничиваются только лишь использованием оборудования. Большую помощь им оказывают и животные, поведение которых изучается на базе института сейсмологии. Существуют определенные изменения в поведении четвероногих, предвещающие замлетрясения.

«У некоторых животных смещается суточный ритм, то есть те, кто активен ночью, начинают днём активность проявлять, и наоборот. Домашние животные тоже реагируют. Если собаки вообще подвижные, они могут пытаться сбежать из помещения. Попугайчики — у них повышенная активность, перелетают, или если очень сильный для них стимул какой-то, они затаиваются, в оцепенение впадают», — рассказал начальник сейсмобиологического отряда ТОО «СОМЭ» Сергей Шимов.

По подсчётам специалистов казахстанского института сейсмологии, только за этот год на территории Казахстана и в приграничных регионах соседних стран произошло до 12 тысяч землетрясений.

Месяц назад Абдрахман Курскеев сообщил, что землетрясение ожидает жителей Алматы на Новый год, в конце декабря — начале января.