Сейсмологи назвали три очага близ Алматы, где возможны сильные землетрясения
Один из этих очагов — очаг Верненского землетрясения — может активизироваться в ближайшие годы, считают учёные.
Один из этих очагов — очаг Верненского землетрясения — может активизироваться в ближайшие годы, считают учёные.
Алматинскую область специалисты называют наиболее опасным сейсмическим регионом Казахстана. Здесь уже наблюдались разрушительные землетрясения, и именно эти очаги, по мнению сейсмологов, могут вновь напомнить о себе.
В Национальном центре сейсмологических наблюдений и исследований называют три таких очага.
«Вблизи нашего города Алматы сидят три очага, где могут возникнуть сильные разрушительные землетрясения. Первый очаг в районе Верненского землетрясения, которое произошло в 1887 году. Очаг второй — Кеминское землетрясение. Третье — это Чиликское, на
По словам учёных, в прогнозировании колебаний земной коры они не ограничиваются только лишь использованием оборудования. Большую помощь им оказывают и животные, поведение которых изучается на базе института сейсмологии. Существуют определенные изменения в поведении четвероногих, предвещающие замлетрясения.
«У некоторых животных смещается суточный ритм, то есть те, кто активен ночью, начинают днём активность проявлять, и наоборот. Домашние животные тоже реагируют. Если собаки вообще подвижные, они могут пытаться сбежать из помещения. Попугайчики — у них повышенная активность, перелетают, или если очень сильный для них стимул
По подсчётам специалистов казахстанского института сейсмологии, только за этот год на территории Казахстана и в приграничных регионах соседних стран произошло до 12 тысяч землетрясений.
Месяц назад Абдрахман Курскеев сообщил, что землетрясение ожидает жителей Алматы на Новый год, в конце декабря — начале января.
«Активизация земной коры начнётся накануне Нового года и до