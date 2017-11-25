Семья погибла по неизвестной причине в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В одном из частных домов Шымкента обнаружены тела членов одной семьи. Трагедия случилась в пригородном поселке Таскен, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В одном из частных домов Шымкента обнаружены тела членов одной семьи. Трагедия случилась в пригородном поселке Таскен, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам руководителя
«Прибывшие на место полицейские обнаружили три тела. Как выяснилось это муж и жена (1976 и 1983 годов рождения), их сын, 2012 года рождения. В ходе осмотра места происшествия обнаружено, что нет следов взлома, и все вещи на своих местах. На теле погибших не обнаружено следов насильственной смерти. По предварительной версии, смерть могла наступить в результате угара от печи отопления. На сегодняшний день факт смерти людей зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Каратауского районного отдела полиции. Назначена
По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Нурболата Дербисова, погибшие не могли отравиться угарным газом, так как место происшествия специалисты проверили приборами и не подтвердили наличие газа в помещении, поэтому трагедия не зарегистрирована как чрезвычайное происшествие.
После соответствующих экспертиз компетентные органы дадут ответ на вопрос, что стало причиной смерти членов семьи.