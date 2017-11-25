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00:10 (мск), источник: Kazinform

Семья погибла по неизвестной причине в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В одном из частных домов Шымкента обнаружены тела членов одной семьи. Трагедия случилась в пригородном поселке Таскен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя пресс-службы областного департамента внутренних дел Салтанат Каракозовой, о смерти членов семьи, а именно, отца семейства, его жены и их пятилетнего ребенка, первыми узнали соседи. Не решившись войти в дом, сообщили родственникам и вызвали полицию.

«Прибывшие на место полицейские обнаружили три тела. Как выяснилось это муж и жена (1976 и 1983 годов рождения), их сын, 2012 года рождения. В ходе осмотра места происшествия обнаружено, что нет следов взлома, и все вещи на своих местах. На теле погибших не обнаружено следов насильственной смерти. По предварительной версии, смерть могла наступить в результате угара от печи отопления. На сегодняшний день факт смерти людей зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Каратауского районного отдела полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы будет установлена причина смерти», — сообщила руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Нурболата Дербисова, погибшие не могли отравиться угарным газом, так как место происшествия специалисты проверили приборами и не подтвердили наличие газа в помещении, поэтому трагедия не зарегистрирована как чрезвычайное происшествие.

После соответствующих экспертиз компетентные органы дадут ответ на вопрос, что стало причиной смерти членов семьи.

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