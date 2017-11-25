Семья погибла по неизвестной причине в Шымкенте

«Прибывшие на место полицейские обнаружили три тела. Как выяснилось это муж и жена (1976 и 1983 годов рождения), их сын, 2012 года рождения. В ходе осмотра места происшествия обнаружено, что нет следов взлома, и все вещи на своих местах. На теле погибших не обнаружено следов насильственной смерти. По предварительной версии, смерть могла наступить в результате угара от печи отопления. На сегодняшний день факт смерти людей зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Каратауского районного отдела полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы будет установлена причина смерти», — сообщила руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.



По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Нурболата Дербисова, погибшие не могли отравиться угарным газом, так как место происшествия специалисты проверили приборами и не подтвердили наличие газа в помещении, поэтому трагедия не зарегистрирована как чрезвычайное происшествие.



После соответствующих экспертиз компетентные органы дадут ответ на вопрос, что стало причиной смерти членов семьи.