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01:58 (мск), источник: ТАСС

В Батуми в результате пожара в гостинице погибли 11 человек

Ранее МВД Грузии сообщало о 12 погибших.

ТБИЛИСИ, 25 ноября. /ТАСС/. В результате пожара, возникшего в пятницу поздно вечером в гостинице Leogrand в городе Батуми погибли 11 человек. Такие уточненные данные привело в субботу МВД Грузии.

В сообщении ведомства говорится, что «по предварительным уточненным данным, в результате пожара в гостинице Leogrand в Батуми погибли 11 человек». По данным министерства, «в настоящее время ведется идентификация погибших».

Ранее МВД Грузии распространило информацию о том, что в ходе пожара погибли 12 человек.

По словам ведомства, «спасатели и сотрудники полиции сумели эвакуировать из здания гостиницы более 100 человек, среди них как жильцы, так и работники гостиницы».

В отеле проживали, в частности, участницы конкурса «Мисс Грузия 2017», никто из них не пострадал. Об этом сообщило в пятницу вечером Батумское телевидение со ссылкой на организаторов конкурса «Мисс Грузия 2017», финальная часть которого, как планируется, должна состояться 26 ноября в Батумском музыкальном центре.

Как сообщили представители дирекции конкурса «Мисс Грузия 2017», в момент начала пожара «все 20 участниц конкурса находились в здании гостиницы на ужине». «Все они были эвакуировали из здания гостиницы с помощью пожарной лестницы, участницы конкурса находятся в безопасном месте, они чувствуют себя нормально», — отметили в дирекции.

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