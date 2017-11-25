Два брата пытались вывезти из Приморья местные богатства
Двое братьев 20 и 24 лет пытались вывезти за пределы Приморья стратегически важные ресурсы фауны, об этом «Deita. ru» сообщили в УМВД по Приморскому краю.
Двое братьев 20 и 24 лет пытались вывезти за пределы Приморья стратегически важные ресурсы фауны, об этом «Deita. ru» сообщили в УМВД по Приморскому краю.
Речь идет о рогах и дериватах рогов белого носорога. Общий вес изъятых предметов — 8,5 килограмма, а их рыночная стоимость составляет около 10 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проведены необходимые следственные действия.
Братья признаны виновными, им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Рога конфискованы и переданы на хранение в Приморское территориальное управление Росохранкультуры.
Таисия Масина.