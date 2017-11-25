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08:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Два брата пытались вывезти из Приморья местные богатства

Двое братьев 20 и 24 лет пытались вывезти за пределы Приморья стратегически важные ресурсы фауны, об этом «Deita. ru» сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Речь идет о рогах и дериватах рогов белого носорога. Общий вес изъятых предметов — 8,5 килограмма, а их рыночная стоимость составляет около 10 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проведены необходимые следственные действия.

Братья признаны виновными, им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Рога конфискованы и переданы на хранение в Приморское территориальное управление Росохранкультуры.

Таисия Масина.

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