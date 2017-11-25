Во Владивостоке на пожаре погибли два ребенка и два пенсионера

«На улице 1-ая Поселковая в городе Владивостоке после тушения пожара в квартире обнаружены тела двух пожилых людей 1947 и 1942 года рождения. Кроме того, из горящей квартиры пожарные вынесли двух малолетних детей. Несмотря на оказанную медиками помощь, детей спасти не удалось», — говорится в сообщении.