Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Много погибших и раненых: в ВСУ рассказали о серьезных потерях
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Медведев уволил зятя Ельцина
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
Вдова Хворостовского обратилась к поклонникам певца – СМИ
СМИ показали откровенное письмо вдовы Марьянова
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
Андрей Аршавин с женой отправился на Мальдивы
Дочь Дмитрия Хворостовского закритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
08:48 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке на пожаре погибли два ребенка и два пенсионера

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя — РИА Новости. Два пенсионера и два ребенка погибли на пожаре во Владивостоке, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

Источник: РИА Новости

«На улице 1-ая Поселковая в городе Владивостоке после тушения пожара в квартире обнаружены тела двух пожилых людей 1947 и 1942 года рождения. Кроме того, из горящей квартиры пожарные вынесли двух малолетних детей. Несмотря на оказанную медиками помощь, детей спасти не удалось», — говорится в сообщении.

По факту смерти людей возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

На месте происшествия работают следователи-криминалисты, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Во Владивостоке при пожаре погибли два ребенка и два пенсионера
Во Владивостоке открыли центр поддержки корейских инвесторов
В результате теракта в Египте погибли 235 человек
Россию лишили первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи
Глава ЛНР написал заявление об отставке по состоянию здоровья
Порошенко рассказал о «четырех союзах» Украины с Европой
Полиция Египта уничтожила 30 боевиков, причастных к теракту
Состояние Джеффа Безоса выросло до $100 млрд в «черную пятницу»
В Грузии в результате пожара в гостинице погибли 11 человек
Спорт
Уже не первые: россияне лишились медалей ОИ-2014 Российский бобслей и конькобежный спорт после слушаний комиссии МОК Дениса Освальда лишились в общей сложности трех медалей домашних Олимпийских игр в Сочи
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь