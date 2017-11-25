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09:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Зоозащитники: В наши списки живодеров попали более 500 хабаровчан

Общественники создают свою базу данных, чтобы животные из приютов не оказались в руках жестоких хозяев.

В черных списках хабаровских зоозащитников числится более пяти сотен потенциальных живодеров. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала представитель общественной организации «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко.

По словам зоозащитницы, такие списки любители животных составляют не первый год, но особенно актуальны они стали после истории с хабаровскими живодерками Аленой и Алиной. В базу данных попадают те, кого уличили в жестоком обращении с четвероногими. Животных им не отдадут ни в одном приюте.

«Так называемые черные списки мы ведем более шести лет. Сейчас в них значится более 500 фамилий, но заводчики животных стали ими интересоваться только после того, как хабаровчанки Алена Савченко и Алина Орлова попали под следствие за убийство собак и кошек. После суда стало ясно, что четвероногих жертв они брали из приютов для бездомных животных, а также у частных лиц. Теперь те, кто хочет отдать питомца или продать его, обращаются к нам, что бы узнать, не числится ли будущий хозяин в наших списках», — рассказала зоозащитница.

Наталья Коваленко отметила, что информация в базу данных стекается из хабаровских приютов, питомников и общественных организаций.

«Черные списки ведут все зоозащитные организации краевой столицы и приюты для бездомных животных. В них заносят фамилию, имя и телефон живодера, а также причину, по которой его можно считать таковым. В этом принимают участие и обычные граждане, которые сообщают о тех, кто уличен в жестоком обращении с животными. Затем все эти данные мы включаем в единую базу данных по Хабаровску в социальных сетях. Название группы я сообщать не буду, иначе те, кто у нас засветился, узнают об этом. После этого живодер может поменять номер телефона или представиться другим именем, чтобы взять животное», — добавила активист.

Вместе с тем зоозащитники признают, что порой люди попадают в черные списки по ошибке.

«После скандала с Аленой и Алиной многие владельцы приютов для животных стали слишком мнительными. Например, в один из хабаровских питомников для бездомных собак обратился парень — хотел взять пса. Во время переписки в сетевом чате он наделал кучу грамматических ошибок. После этого владелица питомника занесла его в черный список с формулировкой: “Неграмотно пишет и странно разговаривает”. В итоге собаку он все же получил, и при заполнении документов на нее не сделал ни одной ошибки. После многочисленных визитов к нему оказалось, что парень очень добрый, а с его новым питомцем все в полном порядке», — сообщила Наталья Коваленко.

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