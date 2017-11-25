Ничего личного, просто расчет: две жительницы Хабаровского района фиктивно вышли замуж за таджиков

Две жительницы одного из сел в Хабаровском районе не так давно сыграли свадьбу с иностранцами. Вы не думайте, их истории далеко от киносюжетов, где женщины выходят замуж за миллионеров из Италии. Речь идет о фиктивных браках, которые сельчанки заключили с гражданами Таджикистана. Сделка была выгодной для обеих сторон: мужчины появилась возможность получить вид на жительство, а впоследствии и гражданство РФ, а женщины получили материальное вознаграждение.