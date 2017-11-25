Ничего личного, просто расчет: две жительницы Хабаровского района фиктивно вышли замуж за таджиков
Намерений создавать семьи у новобрачных не было, иностранцы просто хотели получить вид на жительство, а в дальнейшем и гражданство.
Намерений создавать семьи у новобрачных не было, иностранцы просто хотели получить вид на жительство, а в дальнейшем и гражданство.
Две жительницы одного из сел в Хабаровском районе не так давно сыграли свадьбу с иностранцами. Вы не думайте, их истории далеко от киносюжетов, где женщины выходят замуж за миллионеров из Италии. Речь идет о фиктивных браках, которые сельчанки заключили с гражданами Таджикистана. Сделка была выгодной для обеих сторон: мужчины появилась возможность получить вид на жительство, а впоследствии и гражданство РФ, а женщины получили материальное вознаграждение.
Региональная прокуратура проверила законность заключения этих двух браков. Расследование началось после рассмотрения уголовного дела в отношении одного из сотрудников администрации сельского поселения по статье «Превышение должностных полномочий».
— Прокурор Хабаровского района обратился в суд в интересах Российской Федерации с требованием признать браки недействительными, — рассказала в
Приговор пока не вступил в законную силу.