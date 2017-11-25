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09:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Ничего личного, просто расчет: две жительницы Хабаровского района фиктивно вышли замуж за таджиков

Намерений создавать семьи у новобрачных не было, иностранцы просто хотели получить вид на жительство, а в дальнейшем и гражданство.

Источник: Комсомольская правда

Две жительницы одного из сел в Хабаровском районе не так давно сыграли свадьбу с иностранцами. Вы не думайте, их истории далеко от киносюжетов, где женщины выходят замуж за миллионеров из Италии. Речь идет о фиктивных браках, которые сельчанки заключили с гражданами Таджикистана. Сделка была выгодной для обеих сторон: мужчины появилась возможность получить вид на жительство, а впоследствии и гражданство РФ, а женщины получили материальное вознаграждение.

Региональная прокуратура проверила законность заключения этих двух браков. Расследование началось после рассмотрения уголовного дела в отношении одного из сотрудников администрации сельского поселения по статье «Превышение должностных полномочий».

— Прокурор Хабаровского района обратился в суд в интересах Российской Федерации с требованием признать браки недействительными, — рассказала в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. — Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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