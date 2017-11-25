Пожарные расчеты эвакуировали 25 человек при пожаре в многоэтажке Хабаровска

Хабаровск, 25 ноября, AmurMedia.

Вызов на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступил накануне, в 16.16. По словам очевидцев, произошло возгорание в девятиэтажном панельном доме на улице Тихоокеанской. Прибывшие в считанные минуты пожарные расчеты незамедлительно приступили к разведке задымлённых помещений внутри дома и тушению огня. Из подъезда брандмейстеры эвакуировали 25 человек, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар был локализован в 16.41, через 30 минут — полностью ликвидирован. Его площадь составила около 20 кв. метров. От огня пострадала комната и коридор в пострадавшей квартире, оплавились окна. Хозяин квартиры каретой «скорой помощи» был госпитализирован в 10 городскую больницу с отравлением продуктами горения.