Пожарные расчеты эвакуировали 25 человек при пожаре в многоэтажке Хабаровска
Хозяин из пострадавшей квартиры госпитализирован в больницу.
Хозяин из пострадавшей квартиры госпитализирован в больницу.
Хабаровск, 25 ноября, AmurMedia.
Вызов на пульт
Пожар был локализован в 16.41, через 30 минут — полностью ликвидирован. Его площадь составила около 20 кв. метров. От огня пострадала комната и коридор в пострадавшей квартире, оплавились окна. Хозяин квартиры каретой «скорой помощи» был госпитализирован в 10 городскую больницу с отравлением продуктами горения.
В настоящее время причины пожара и виновный устанавливаются. По данному факту сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и следственные органы проведут проверку.