Египетская полиция уничтожила 30 боевиков, причастных к теракту на мечеть

Силы безопасности Египта уничтожили 30 террористов в ходе начатой накануне на Синайском полуострове антитеррористической операции. Как передает телеканал Sky News Arabia, боевики были уничтожены во время рейда в деревне Эр-Рисан в центре полуострова.

Антитеррористическая операция под кодовым названием «Месть за мучеников» началась через несколько часов после совершенного вчера теракта в мечете в пригороде Эль-Ариша. В результате теракта погибли 235 человек. Ни одна из действующих в стране экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.