Египетская полиция уничтожила 30 боевиков, причастных к теракту на мечеть
Сейчас спецслужбы ищут тренировочные лагеря экстремистов, где велась подготовка к терактам.
Сейчас спецслужбы ищут тренировочные лагеря экстремистов, где велась подготовка к терактам.
Силы безопасности Египта уничтожили 30 террористов в ходе начатой накануне на Синайском полуострове антитеррористической операции. Как передает телеканал Sky News Arabia, боевики были уничтожены во время рейда в деревне
Антитеррористическая операция под кодовым названием «Месть за мучеников» началась через несколько часов после совершенного вчера теракта в мечете в пригороде