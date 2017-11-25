В Красноярске после массовой аварии в больницу попали шесть человек
25 ноября в четыре часа утра в Красноярске на ул. 60 лет Октября произошла массовая авария.
25 ноября в четыре часа утра в Красноярске на ул. 60 лет Октября произошла массовая авария.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на встречку выехала «Тойота Виста» и столкнулась с «Ладой». Машины занесло, и они столкнулись с ещё четырьмя автомобилями.
Сообщается, что в больницу попали шесть человек. В обсуждениях люди сообщают, что скорее всего авария случилась