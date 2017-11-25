В Красноярске после массовой аварии в больницу попали шесть человек

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на встречку выехала «Тойота Виста» и столкнулась с «Ладой». Машины занесло, и они столкнулись с ещё четырьмя автомобилями.

Сообщается, что в больницу попали шесть человек. В обсуждениях люди сообщают, что скорее всего авария случилась из-за скользкой дороги, в Красноярске выпала полумесячная норма осадков, при этом теплые дневные температуры и ночные заморозки образовали на дорогах наледь.