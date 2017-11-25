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09:25 (мск), источник: СуперОмск

В Омске ночью сгорел супермаркет «Победа»

Спасателям понадобилось три часа, чтобы потушить огонь.

Пожар произошел в магазине «Победа» на Иртышской набережной ночью, 25 ноября. По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 1:48 ночи, уже к 2:04 огонь удалось локализовать, а полностью потушить — к 4:27.

На месте происшествия работали 35 спасателей и 8 единиц техники, а также 7 звеньев газодымозащитной службы.

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