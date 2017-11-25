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09:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Таксист перевозил пассажиров по тонкому льду на реке Бирюса в Иркутской области

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: IrkutskMedia.ru

Госинспекторы по маломерным судам и транспортные полицейские задержали таксиста, который перевозил пассажиров по неокрепшему тонкому льду на реке Бирюса в Иркутской области накануне, 24 ноября. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Таксист перевозил пассажиров на участке между поселком Новобирюсинский и деревней Шелаево. Как выяснилось, мужчина занимается частным извозом регулярно. Для экономии топлива и сокращения времени предпочитает опасный путь — по неокрепшему льду в отсутствие ледовой переправы.

«Толщина льда в данном месте — не более 20 см, видны трещины, в 300 метрах — открытая вода. Никакой критики эта ледовая дорога не выдерживает. Хотелось бы напомнить, что оборудование ледовой переправы для проезда автомобилей весом до 3,5 тонн осуществляется при однородном слое льда, толщина которого достигла 35 см на всей протяженности маршрута. В настоящий момент даже на северных реках нет мест, отвечающих требованиям безопасности для открытия переправ», — прокомментировал старший государственный инспектор по маломерным судам Тайшетского инспекторского участка Игорь Тюриков.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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