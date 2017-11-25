Угонщика автомобиля по горячим следам задержали в Усольском районе. Накануне вечером в полицию обратилась жительница Черемхова. Женщина рассказала, что неизвестные угнали ее «Тойоту Аллион». Полицейские объявили план «Перехват». Ориентировку разослали всем наружным службам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, при патрулировании дороги возле села Сосновка, что в Усольском районе, сотрудники ДПС заметили похожую иномарку.

После непродолжительной погони машину удалось остановить. За рулем сидел 31-летний житель Ангарска. Выяснилось, что управлять транспортом ему запрещено — на судебном заседании его лишили водительских прав. «Дышать в трубку» угонщик тоже отказался. И объяснил, что взял чужую машину, чтобы просто покататься.