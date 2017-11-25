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09:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Угонщика автомобиля по горячим следам задержали в Усольском районе

Он похитил иномарку «Тойота Аллион» в Черемхове.

Угонщика автомобиля по горячим следам задержали в Усольском районе. Накануне вечером в полицию обратилась жительница Черемхова. Женщина рассказала, что неизвестные угнали ее «Тойоту Аллион». Полицейские объявили план «Перехват». Ориентировку разослали всем наружным службам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, при патрулировании дороги возле села Сосновка, что в Усольском районе, сотрудники ДПС заметили похожую иномарку.

После непродолжительной погони машину удалось остановить. За рулем сидел 31-летний житель Ангарска. Выяснилось, что управлять транспортом ему запрещено — на судебном заседании его лишили водительских прав. «Дышать в трубку» угонщик тоже отказался. И объяснил, что взял чужую машину, чтобы просто покататься.

Сейчас подозреваемый находится в спецприемнике. Ему грозит реальный тюремный срок.

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