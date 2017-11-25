В Киеве сообщили о распространении нового вируса-шифровальщика Scarab
За день было отправлено 12,5 млн электронных писем через сеть
За день было отправлено 12,5 млн электронных писем через сеть
Киберполиция Украины заявила об обнаружении нового вируса шифровальщика под названием Scarab, который распространялся с помощью спам сети ботов Necurs. Об этом сообщает департамент киберполиции Нацполиции.
По данным киберполиции, электронные письма были замаскированы под архивы с отсканированными изображениями. В письмах содержались следующие сообщения: «Отсканировано от Lexmark», «Отсканировано от HP», «Отсканировано от Canon», «Отсканировано от Epson».
На самом деле в письмах был архив 7Zip, в котором содержался Visual Basic скрипт. Когда пользователь открывал архив, срабатывал
Вирус Scarab дешифрует данные за выкуп. Причем сумма выкупа увеличивается со временем, пока пострадавший пользователь не свяжется с авторами Scarab по электронной почте или BitMessage.
В киберполиции отметили, что пока что не получали обращений по поводу заражения этим вирусом.
В конце октября этого года произошла атака
В июне 2017 произошла кибератака другого