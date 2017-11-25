В Омске таксист сбил пьяную пару

В паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» пишут, что оба пешеходы были пьяны.

От удара девушку отбросило на проезжую часть, она сильно исцарапала лицо асфальтом. На машине скорой помощи ее доставили в больницу. Мужчина не пострадал.

Добавим, что в машине такси также находилась пара. Муж и жена решили сходить в кинотеатр.