В Омске таксист сбил пьяную пару
ДТП произошло на улице Суворова 24 ноября поздно вечером. Со слов очевидцев, мужчина и женщина перебегали дорогу в неположенном месте, и попали под колеса такси.
ДТП произошло на улице Суворова 24 ноября поздно вечером. Со слов очевидцев, мужчина и женщина перебегали дорогу в неположенном месте, и попали под колеса такси.
В паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» пишут, что оба пешеходы были пьяны.
От удара девушку отбросило на проезжую часть, она сильно исцарапала лицо асфальтом. На машине скорой помощи ее доставили в больницу. Мужчина не пострадал.
Добавим, что в машине такси также находилась пара. Муж и жена решили сходить в кинотеатр.