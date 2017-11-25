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14:25 (мск), источник: Om1.ru

В Омске таксист сбил пьяную пару

ДТП произошло на улице Суворова 24 ноября поздно вечером. Со слов очевидцев, мужчина и женщина перебегали дорогу в неположенном месте, и попали под колеса такси.

В паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» пишут, что оба пешеходы были пьяны.

От удара девушку отбросило на проезжую часть, она сильно исцарапала лицо асфальтом. На машине скорой помощи ее доставили в больницу. Мужчина не пострадал.

Добавим, что в машине такси также находилась пара. Муж и жена решили сходить в кинотеатр.

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