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17:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе женщина за рулем сбила ребенка и скрылась с места происшествия

24 ноября в Уфе на улице Вологодской напротив дома № 19 женщина за рулем неустановленного автомобиля сбила ребенка и скрылась.

Известно, что автомобиль красного цвета ехал со стороны улицы Орджоникидзе в сторону улицы Кольцевой. ДТП произошло около 12 часов 38 минут, сообщили в управлении ГИБДД по Башкирии.

Сотрудники дорожной полиции просят откликнуться всех возможных очевидцев происшествия. Всем, кто обладает какой-либо информацией, либо мог записать момент аварии на видеорегистратор просьба позвонить по телефонам: 237−19−60 или 89371501777.

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