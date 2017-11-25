В Уфе женщина за рулем сбила ребенка и скрылась с места происшествия
24 ноября в Уфе на улице Вологодской напротив дома № 19 женщина за рулем неустановленного автомобиля сбила ребенка и скрылась.
24 ноября в Уфе на улице Вологодской напротив дома № 19 женщина за рулем неустановленного автомобиля сбила ребенка и скрылась.
Известно, что автомобиль красного цвета ехал со стороны улицы Орджоникидзе в сторону улицы Кольцевой. ДТП произошло около 12 часов 38 минут, сообщили в управлении ГИБДД по Башкирии.
Сотрудники дорожной полиции просят откликнуться всех возможных очевидцев происшествия. Всем, кто обладает