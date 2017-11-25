В Новосибирске три грузовика устроили дорожно-транспортное происшествие

Вечером, 24 ноября, в Правобережье Новосибирска произошла автоавария с большегрузами неподалеку от дома под номером 18 по улице Дуси Ковальчук. Самосвал Howo, а также грузовик Fuso и грузовик Nissan передвигались в направлении со стороны улицы Плановой в сторону улицы Владимировской друг за другом. Самосвал и Фусо остановились на светофоре, а водитель Ниссана не смог затормозить и совершил тройное ДТП. К счастью, в автоаварии никто не пострадал. Водитель Хово не предъявил никаких претензий потому, что на автомобиле не было никаких повреждений. При этом, у водителя Ниссана не было полиса ОСАГО. Участники автоаварии вызвали сотрудников ГИБДД.