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09:27 (мск), источник: Newtimes.kz

Отец рассказал подробности убийства детей-близнецов в Алматы

Подозреваемый в убийстве своих детей гражданин Узбекистана, 29-летний Эмиль Гильмутдинов, рассказал в суде в Алматы, как расправился с годовалыми мальчиками-близнецами, сообщает телеканал КТК.

Гильмутдинов заявил, что несколько дней подряд до убийства они с женой Аллой Волченко пили пиво и водку, а потом ему пришла в голову страшная идея.

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«Мы с ней поругались, она ушла со старшим сыном Равилем гулять, я остался один, пошел в магазин покупать спиртные напитки и остался один с ними. И у меня, не знаю, белая горячка случилась. Я удушил просто детей», — рассказал Гильмутдинов.

Мужчина утверждает, что не помнит, в какой очередности душил детей в туалете, поскольку просто не различал близнецов. Тела детей уложил в сумку и спрятал в погреб, а жене якобы сказал, что отдал мальчиков в детский дом. На следующий день он снял другую квартиру, где спрятал тела в холодильник.

Мать детей, 34-летняя Алла Волченко, уверяет, что не знала о том, что ее малышей больше нет в живых. Как и не верила в то, что отец сдал их в детский дом.

«В отношении отцовства он замечательный отец. Я ему без проблем могла доверять детей. Он знал, как кормить, чем кормить… Когда он мне сказал, что убил детей, я сначала не поверила ему, но потом он сказал, что убил их, задушил их. Начал угрожать, что старший сын может там же оказаться», — говорит женщина.

Напомним, тела двух годовалых мальчиков были обнаружены в неработающем холодильнике в сентябре в одной из съемных квартир. В убийстве подозревается сожитель матери детей. Мужчина утверждает, что он отец убитых мальчиков. Родители были задержаны на следующий день после обнаружения тел. Кроме того, у подозреваемых есть еще один ребенок — двухлетний мальчик, которого они бросили на улице в центре Алматы.

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