Отец рассказал подробности убийства детей-близнецов в Алматы
Подозреваемый в убийстве своих детей гражданин Узбекистана, 29-летний Эмиль Гильмутдинов, рассказал в суде в Алматы, как расправился с годовалыми
Подозреваемый в убийстве своих детей гражданин Узбекистана, 29-летний Эмиль Гильмутдинов, рассказал в суде в Алматы, как расправился с годовалыми
Гильмутдинов заявил, что несколько дней подряд до убийства они с женой Аллой Волченко пили пиво и водку, а потом ему пришла в голову страшная идея.
«Мы с ней поругались, она ушла со старшим сыном Равилем гулять, я остался один, пошел в магазин покупать спиртные напитки и остался один с ними. И у меня, не знаю, белая горячка случилась. Я удушил просто детей», — рассказал Гильмутдинов.
Мужчина утверждает, что не помнит, в какой очередности душил детей в туалете, поскольку просто не различал близнецов. Тела детей уложил в сумку и спрятал в погреб, а жене якобы сказал, что отдал мальчиков в детский дом. На следующий день он снял другую квартиру, где спрятал тела в холодильник.
Мать детей, 34-летняя Алла Волченко, уверяет, что не знала о том, что ее малышей больше нет в живых. Как и не верила в то, что отец сдал их в детский дом.
«В отношении отцовства он замечательный отец. Я ему без проблем могла доверять детей. Он знал, как кормить, чем кормить… Когда он мне сказал, что убил детей, я сначала не поверила ему, но потом он сказал, что убил их, задушил их. Начал угрожать, что старший сын может там же оказаться», — говорит женщина.
Напомним, тела двух годовалых мальчиков были обнаружены в неработающем холодильнике в сентябре в одной из съемных квартир. В убийстве подозревается сожитель матери детей. Мужчина утверждает, что он отец убитых мальчиков. Родители были задержаны на следующий день после обнаружения тел. Кроме того, у подозреваемых есть еще один ребенок — двухлетний мальчик, которого они бросили на улице в центре Алматы.