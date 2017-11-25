Гибель челябинца, придавленного плитой, расследует СК
Правоохранительные органы изучают обстоятельства смерти 67-летнего мужчины в одном из гаражей Челябинска.
Правоохранительные органы изучают обстоятельства смерти 67-летнего мужчины в одном из гаражей Челябинска.
Его придавило железобетонной плитой, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Напомним, инцидент произошел 23 ноября на территории одного из заброшенных гаражей в Советском районе.
«По предварительным данным, на мужчину обрушилась железобетонная плита, когда он собирал металлический лом», — пояснили в Следственном комитете региона.
Ведомство проводит доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Точную причину смерти установит