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10:20 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Гибель челябинца, придавленного плитой, расследует СК

Правоохранительные органы изучают обстоятельства смерти 67-летнего мужчины в одном из гаражей Челябинска.

Его придавило железобетонной плитой, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу областного СУ СКР.

Напомним, инцидент произошел 23 ноября на территории одного из заброшенных гаражей в Советском районе.

«По предварительным данным, на мужчину обрушилась железобетонная плита, когда он собирал металлический лом», — пояснили в Следственном комитете региона.

Ведомство проводит доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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