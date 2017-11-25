Гибель челябинца, придавленного плитой, расследует СК

Его придавило железобетонной плитой, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу областного СУ СКР.

Напомним, инцидент произошел 23 ноября на территории одного из заброшенных гаражей в Советском районе.

«По предварительным данным, на мужчину обрушилась железобетонная плита, когда он собирал металлический лом», — пояснили в Следственном комитете региона.