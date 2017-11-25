Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Красноярске
Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП на ул. 60 лет Октября в ночь на 25 ноября. Информацию подтвердили в
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Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП на ул. 60 лет Октября в ночь на 25 ноября. Информацию подтвердили в
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan ехал со стороны ул. Александра Матросова в сторону ул. Затонской, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Lada Vesta и потом отлетел в Honda.
Водитель Nissan от полученных травм скончался в больнице.
Сотрудники ГИБДД устанавливают личности участников ДТП.