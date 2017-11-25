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12:39 (мск), источник: Volga News

В Новокуйбышевске задержан магазинный вор, уже находившийся в розыске

Скрывшегося от органов предварительного следствия жителя Новокуйбышевска сотрудники Росгвардии задержали в тот момент, когда он пытался совершить мелкое хищение из магазина, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

Работники одного из магазинов обратили внимание на клиента, предположительно, собиравшегося что-то украсть. Персонал торговой точки нажал «тревожную кнопку». На место происшествия прибыл ближайший экипаж вневедомственной охраны.

Стражи правопорядка задержали мужчину, пытавшегося совершить мелкое хищение товаров. Проверив его по базе данных, патрульные выяснили, что ранее судимого 39-летнего местного жителя за неделю до этого объявили в розыск, поскольку он скрылся от органов предварительного следствия.

Сотрудники Росгвардии взывали на место происшествия своих коллег из полиции и передали задержанного представителям органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

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