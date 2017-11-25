В Воронежской области Audi сбила 56-летнего мужчину на пешеходном переходе

Авария произошла на 750 км трассы около 20:45. Иномарка ехала со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону. Водитель не пропустил мужчину, переходившего дорогу слева направо по пешеходному переходу. После аварии пешеход скончался на месте до приезда медиков.