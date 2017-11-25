В Воронежской области Audi сбила 56-летнего мужчину на пешеходном переходе
Водитель автомобиля Audi А7, 28-летний житель Краснодара, насмерть сбил 56-летнего пешехода на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе вечером в пятницу, 24 ноября.
Водитель автомобиля Audi А7, 28-летний житель Краснодара, насмерть сбил 56-летнего пешехода на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе вечером в пятницу, 24 ноября.
Местный житель переходил дорогу по «зебре», сообщила
Авария произошла на 750 км трассы около 20:45. Иномарка ехала со стороны Москвы в сторону
Полиция начала проверку по факту ЧП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
За сутки в Воронежской области произошло 150 ДТП.