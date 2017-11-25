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10:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области Audi сбила 56-летнего мужчину на пешеходном переходе

Водитель автомобиля Audi А7, 28-летний житель Краснодара, насмерть сбил 56-летнего пешехода на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе вечером в пятницу, 24 ноября.

Местный житель переходил дорогу по «зебре», сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 750 км трассы около 20:45. Иномарка ехала со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону. Водитель не пропустил мужчину, переходившего дорогу слева направо по пешеходному переходу. После аварии пешеход скончался на месте до приезда медиков.

Полиция начала проверку по факту ЧП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

За сутки в Воронежской области произошло 150 ДТП. Из-за улучшения погоды число аварий уменьшилось на 91 по сравнению с предыдущими сутками.

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