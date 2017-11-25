Пожар в отеле в Батуми: погибли 12 туристов из разных стран
У самого фешенебельного отеля Батуми «Лео Гранд» не оказалось даже противопожарной системы и пожарных лестниц, с огнем боролись 17
У самого фешенебельного отеля Батуми «Лео Гранд» не оказалось даже противопожарной системы и пожарных лестниц, с огнем боролись 17
МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Двенадцать человек погибло в результате пожара в пятизвездочной гостинице «Лео Гранд», среди погибших граждане Турции, Ирана и Грузии, сообщает Sputnik Грузия.
Пожар в гостинице «Лео Гранд» в Батуми начался в пятницу примерно в 20:00 по тбилисскому времени. Предположительно, эпицентр пожара был в
С первых минут пожара в гостинице «Лео Гранд» к спасательной операции подключились
В этот момент в гостинице проживали участницы конкурса «Мисс Грузия», финал которого должен пройти 26 ноября. К счастью, никто из девушек не пострадал. Когда произошло возгорание, конкурсантки находились на ужине в ресторане при гостинице. Их вывели из здания через открытую террасу.
В работах по ликвидации пожара и спасению участвовали 17
На месте происшествия также были мобилизованы бригады скорой медицинской помощи. Госпитализация понадобилась 21 человеку. После оказания первой медицинской помощи опасность их жизни уже не угрожает. Трех пациентов уже выписали из медицинского учреждения, а остальные распределены по разным клиникам Батуми.
Как оказалось, в одной из самых шикарных в Батуми гостиниц «Лео Гранд» не было пожарных лестниц.
Пятизвездочная гостиница открылась в 2015 году в районе порта. По данным турецких СМИ, она принадлежит турецкому бизнесмену Эролу Авгорену. Строительство «Лео Гранд» на 182 номера, с президентскими апартаментами,
Несколько месяцев назад агентство туризма Аджарии оштрафовало эту гостиницу