Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Клоги способны «убить» ваши ноги
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Медведев наказал замглавы Минздрава за слова о власти
Медведев уволил зятя Ельцина
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
Неопознанный аппарат в США в Сети назвали российским вторжением
Луганск сотряс сильный взрыв – очевидцы о деталях
В США прошло шоу «Анти Victoria’s Secret» с необычными моделями
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
Дочь Дмитрия Хворостовского закритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
11:01 (мск), источник: Sputnik.by

Пожар в отеле в Батуми: погибли 12 туристов из разных стран

У самого фешенебельного отеля Батуми «Лео Гранд» не оказалось даже противопожарной системы и пожарных лестниц, с огнем боролись 17 пожарно-спасательных групп.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Двенадцать человек погибло в результате пожара в пятизвездочной гостинице «Лео Гранд», среди погибших граждане Турции, Ирана и Грузии, сообщает Sputnik Грузия.

Пожар в гостинице «Лео Гранд» в Батуми начался в пятницу примерно в 20:00 по тбилисскому времени. Предположительно, эпицентр пожара был в спа-салоне.

Читайте также
В Тбилиси подозреваемые в терроризме открыли огонь по спецназу

С первых минут пожара в гостинице «Лео Гранд» к спасательной операции подключились пожарно-спасательные группы Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии в Аджарии.

В этот момент в гостинице проживали участницы конкурса «Мисс Грузия», финал которого должен пройти 26 ноября. К счастью, никто из девушек не пострадал. Когда произошло возгорание, конкурсантки находились на ужине в ресторане при гостинице. Их вывели из здания через открытую террасу.

В работах по ликвидации пожара и спасению участвовали 17 пожарно-спасательных групп, 120 пожарных-спасателей вместе с противопожарной и спасательной техникой из Аджарии, Гурии и Самегрело, до 200 сотрудников департамента полиции Аджарии и главного управления патрульной полиции Аджарии и представители департамента по особым поручениям.

На месте происшествия также были мобилизованы бригады скорой медицинской помощи. Госпитализация понадобилась 21 человеку. После оказания первой медицинской помощи опасность их жизни уже не угрожает. Трех пациентов уже выписали из медицинского учреждения, а остальные распределены по разным клиникам Батуми.

Как оказалось, в одной из самых шикарных в Батуми гостиниц «Лео Гранд» не было пожарных лестниц.

Пятизвездочная гостиница открылась в 2015 году в районе порта. По данным турецких СМИ, она принадлежит турецкому бизнесмену Эролу Авгорену. Строительство «Лео Гранд» на 182 номера, с президентскими апартаментами, конференц-залами и спа-центром, обошлось в 35 миллионов долларов США, согласно данным пресс-службы правительства Аджарской автономной республики.

Несколько месяцев назад агентство туризма Аджарии оштрафовало эту гостиницу из-за того, что у них не было противопожарной системы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Астролог Мицкевич: прогноз для бизнеса после подписания декрета №7
Пожар в отеле в Батуми: погибло 12 туристов из разных стран
В результате теракта в Египте погибли 235 человек
В Луганске при взрыве гранаты три женщины получили ранения
Ингушские врачи вернули зрение самому пожилому россиянину
Кудрин назвал низкие зарплаты граждан позором для России
Полиция Египта уничтожила 30 боевиков, причастных к теракту
Состояние Джеффа Безоса выросло до $100 млрд в «черную пятницу»
Власти выделили дополнительные средства на поддержку инвалидов
Спорт
Уже не первые: россияне лишились медалей ОИ-2014 Российский бобслей и конькобежный спорт после слушаний комиссии МОК Дениса Освальда лишились в общей сложности трех медалей домашних Олимпийских игр в Сочи
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь