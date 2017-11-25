Пожар в отеле в Батуми: погибли 12 туристов из разных стран

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Двенадцать человек погибло в результате пожара в пятизвездочной гостинице «Лео Гранд», среди погибших граждане Турции, Ирана и Грузии, сообщает Sputnik Грузия.

Пожар в гостинице «Лео Гранд» в Батуми начался в пятницу примерно в 20:00 по тбилисскому времени. Предположительно, эпицентр пожара был в спа-салоне.

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С первых минут пожара в гостинице «Лео Гранд» к спасательной операции подключились пожарно-спасательные группы Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии в Аджарии.

В этот момент в гостинице проживали участницы конкурса «Мисс Грузия», финал которого должен пройти 26 ноября. К счастью, никто из девушек не пострадал. Когда произошло возгорание, конкурсантки находились на ужине в ресторане при гостинице. Их вывели из здания через открытую террасу.

В работах по ликвидации пожара и спасению участвовали 17 пожарно-спасательных групп, 120 пожарных-спасателей вместе с противопожарной и спасательной техникой из Аджарии, Гурии и Самегрело, до 200 сотрудников департамента полиции Аджарии и главного управления патрульной полиции Аджарии и представители департамента по особым поручениям.

На месте происшествия также были мобилизованы бригады скорой медицинской помощи. Госпитализация понадобилась 21 человеку. После оказания первой медицинской помощи опасность их жизни уже не угрожает. Трех пациентов уже выписали из медицинского учреждения, а остальные распределены по разным клиникам Батуми.

Как оказалось, в одной из самых шикарных в Батуми гостиниц «Лео Гранд» не было пожарных лестниц.

Пятизвездочная гостиница открылась в 2015 году в районе порта. По данным турецких СМИ, она принадлежит турецкому бизнесмену Эролу Авгорену. Строительство «Лео Гранд» на 182 номера, с президентскими апартаментами, конференц-залами и спа-центром, обошлось в 35 миллионов долларов США, согласно данным пресс-службы правительства Аджарской автономной республики.