В Бресте фура наехала на пешехода

39-летний житель агрогородка Мухавец ехал на машине «Вольво» с полуприцепом по ул. Рябцева в сторону трассы М1/Е30. Затем он завернул на парковку дома № 106 и совершил наезд на 59-летнего мужчину, который переходил дорогу. В итоге мужчина получил тяжелые травмы, его дотавили в реанимационное отделение Брестской областной больницы.