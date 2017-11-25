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12:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Бресте фура наехала на пешехода

Сейчас пострадавший находится в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Страшное ДТП произошло в пятницу, 24 ноября в Бресте.

39-летний житель агрогородка Мухавец ехал на машине «Вольво» с полуприцепом по ул. Рябцева в сторону трассы М1/Е30. Затем он завернул на парковку дома № 106 и совершил наезд на 59-летнего мужчину, который переходил дорогу. В итоге мужчина получил тяжелые травмы, его дотавили в реанимационное отделение Брестской областной больницы.

Теперь по факту ДТП проводится проверка, передает belta.by.

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