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10:54 (мск), источник: СуперОмск

В Омске задержали пьяного маршрутчика, который вез своих пассажиров по кривой — ВИДЕО

Микроавтобус «Некст» маршрута № 323 двигался по Красному Пути по криволинейной траектории, чем и привлек внимание экипажа ДПС.

Маршрутка была остановлена в районе «Старозагородной рощи». Во время проверки документов сотрудники заметили у 30-летнего водителя явные признаки наркотического опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался.

Мужчина, который до этого вез в салоне 16 пассажиров, был немедленно отстранен от управления транспортным средством.

По факту проводится административное расследование, после чего в отношении собственника машины будет принято процессуальное решение.

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