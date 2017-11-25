В Омске задержали пьяного маршрутчика, который вез своих пассажиров по кривой — ВИДЕО

Маршрутка была остановлена в районе «Старозагородной рощи». Во время проверки документов сотрудники заметили у 30-летнего водителя явные признаки наркотического опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался.

Мужчина, который до этого вез в салоне 16 пассажиров, был немедленно отстранен от управления транспортным средством.

По факту проводится административное расследование, после чего в отношении собственника машины будет принято процессуальное решение.