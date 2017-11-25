Назарбаев выразил соболезнования президенту Египта

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам, а также родным и близким погибших. Мы разделяем Вашу невосполнимую утрату, а пострадавшим в результате этого трагического события желаю скорейшего выздоровления. Мы категорически осуждаем любые проявления экстремизма и международного терроризма, направленные против мира и безопасности. Казахстан всегда готов продолжить сотрудничество с Египтом в борьбе с угрозами нынешнего времени во благо мира и обеспечения безопасности наших стран», — говорится в телеграмме.