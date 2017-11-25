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12:12 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев выразил соболезнования президенту Египта

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси, передает Tengrinews.kz со ссылкона пресс-службу Акорды.

Телеграмма соболезнования была опубликована на официальном сайте Президента РК. Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Бир аль-Абд.

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«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам, а также родным и близким погибших. Мы разделяем Вашу невосполнимую утрату, а пострадавшим в результате этого трагического события желаю скорейшего выздоровления. Мы категорически осуждаем любые проявления экстремизма и международного терроризма, направленные против мира и безопасности. Казахстан всегда готов продолжить сотрудничество с Египтом в борьбе с угрозами нынешнего времени во благо мира и обеспечения безопасности наших стран», — говорится в телеграмме.

Также соболезнования вызил председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Как глава Секретариата Съездов мировых и традиционных религий осуждаю теракт в христианской церкви в Египте, сочувствую жертвам злодеяния», — написал Токаев в Twitter.

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