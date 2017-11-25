Назарбаев выразил соболезнования президенту Египта
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху
Телеграмма соболезнования была опубликована на официальном сайте Президента РК. Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Бир
«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам, а также родным и близким погибших. Мы разделяем Вашу невосполнимую утрату, а пострадавшим в результате этого трагического события желаю скорейшего выздоровления. Мы категорически осуждаем любые проявления экстремизма и международного терроризма, направленные против мира и безопасности. Казахстан всегда готов продолжить сотрудничество с Египтом в борьбе с угрозами нынешнего времени во благо мира и обеспечения безопасности наших стран», — говорится в телеграмме.
Также соболезнования вызил председатель Сената парламента Казахстана
«Как глава Секретариата Съездов мировых и традиционных религий осуждаю теракт в христианской церкви в Египте, сочувствую жертвам злодеяния», — написал Токаев в Twitter.