В Казани лихач врезался в «скорую», которая везла умирающего пациента

Источник: Комсомольская правда

В медицинском автомобиле медики перевозили в больницу тяжелого пациента — у мужчины дважды за время в пути останавливалось сердце, но его удавалось «завести». Перевозили больного по всем правилам — водитель включил и проблесковые маячки, и звуковые сигналы.

Приближаясь к перекрестку, он немного сбавил скорость, чтобы убедить в безопасности проезда, а потом начал движение. На светофоре «горел» «красный» сигнал для машин в попутном направлении, но немногочисленные водители, кому горел «зеленый», притормозили, чтобы пропустить «скорую». Все, кроме водителя «Рено».

В итоге иномарка протаранила «скорую». С тяжелыми травмами госпитализированы фельдшер и врач. Пациента, которого везли в салоне, забрал другой реанимобиль.