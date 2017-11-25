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12:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани лихач врезался в «скорую», которая везла умирающего пациента

Авария с участием реанимобиля «скорой помощи» и иномарки «Рено» произошла в субботу в 8.40 на перекрестке улиц Яхина и Вахитова.

Источник: Комсомольская правда

В медицинском автомобиле медики перевозили в больницу тяжелого пациента — у мужчины дважды за время в пути останавливалось сердце, но его удавалось «завести». Перевозили больного по всем правилам — водитель включил и проблесковые маячки, и звуковые сигналы.

Приближаясь к перекрестку, он немного сбавил скорость, чтобы убедить в безопасности проезда, а потом начал движение. На светофоре «горел» «красный» сигнал для машин в попутном направлении, но немногочисленные водители, кому горел «зеленый», притормозили, чтобы пропустить «скорую». Все, кроме водителя «Рено».

В итоге иномарка протаранила «скорую». С тяжелыми травмами госпитализированы фельдшер и врач. Пациента, которого везли в салоне, забрал другой реанимобиль.

Водитель иномарки позже рассказал госавтоинспекторам, что слышал сигналы спецавтомобиля, но так и не смог объяснить, почему не пропустил «скорую».

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