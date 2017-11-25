В Казани лихач врезался в «скорую», которая везла умирающего пациента
Авария с участием реанимобиля «скорой помощи» и иномарки «Рено» произошла в субботу в 8.40 на перекрестке улиц Яхина и Вахитова.
Авария с участием реанимобиля «скорой помощи» и иномарки «Рено» произошла в субботу в 8.40 на перекрестке улиц Яхина и Вахитова.
В медицинском автомобиле медики перевозили в больницу тяжелого пациента — у мужчины дважды за время в пути останавливалось сердце, но его удавалось «завести». Перевозили больного по всем правилам — водитель включил и проблесковые маячки, и звуковые сигналы.
Приближаясь к перекрестку, он немного сбавил скорость, чтобы убедить в безопасности проезда, а потом начал движение. На светофоре «горел» «красный» сигнал для машин в попутном направлении, но немногочисленные водители, кому горел «зеленый», притормозили, чтобы пропустить «скорую». Все, кроме водителя «Рено».
В итоге иномарка протаранила «скорую». С тяжелыми травмами госпитализированы фельдшер и врач. Пациента, которого везли в салоне, забрал другой реанимобиль.
Водитель иномарки позже рассказал госавтоинспекторам, что слышал сигналы спецавтомобиля, но так и не смог объяснить, почему не пропустил «скорую».