На мосту на улице Сахарова в ДТП пострадали 14 автомобилей
В Казани на мосту на улице Сахарова в пятницу вечером в ДТП
В Казани на мосту на улице Сахарова в пятницу вечером в ДТП
Предварительно, мокрую дорогу подморозило, на асфальте появился слой льда. При въезде на мост некоторые водители начали притормаживать, но тут же получали удар сзади. Другие водители либо влетали в них, либо сталкивались между собой. Таким образом на этой стороне дороге столкнулись 10 водителей.
На встречной полосе столкнулись еще четыре водителя по принципу домино.
У всех участников ДТП был знак, что они сменили летнюю резину, но это им не помогло.