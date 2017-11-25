На мосту на улице Сахарова в ДТП пострадали 14 автомобилей

В Казани на мосту на улице Сахарова в пятницу вечером в ДТП из-за гололедицы пострадали 14 машин, из них 10 столкнулись на полосе в сторону улицы Бигичева, еще 4 — на встречной. Об этом сообщает Inkazan.ru.