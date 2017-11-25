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11:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми Volkswagen сбил на пешеходном переходе двух девочек

В Перми водитель Volkswagen сбил двух школьниц.

Источник: Аргументы и факты

В Свердловском районе Перми 24 ноября в 17.10 автомобиль Opel двигался по улице Куйбышева, и столкнулся с Volkswagen, ехавшим в противоположном направлении. После удара Volkswagen отбросило на двух пешеходов — 14-летних школьниц. Девочки госпитализированы.

«По предварительным данным ДТП произошло, так как Opel при повороте не предоставил приоритет двигавшемуся во встречном направлении автомобилю», — пояснили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.

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