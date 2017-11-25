Родители: Смену в детском лагере под Приозерском сорвало отравление школьников

Как сообщил 25 ноября «Фонтанке» отец одного из заболевших, симптомы отравления появились у девяти детей накануне. Он уверяет, что самочувствие ухудшилось после обеда в местной столовой. Кроме расстройства желудка и давления, у некоторых поднялась температура. Пятеро, по его словам, провели ночь в изоляторе.

Также он рассказал, что вместе с желающими забрать школьников домой утром в субботу к лагерю в поселок Петровский приехала скорая. При этом врачей «со стороны» вызвал он сам. В учреждении же подскочившее давление отдыхающих ему объяснили «отравлением свежим воздухом». Однако остальные симптомы под передозировку областным кислородом у юных петербуржцев явно не подпадают.

Кроме заболевших, в Петербург вернулись и остальные школьники, рассказал обеспокоенный отец «Фонтанке». В смене, которая началась 23 ноября и должна была продлиться до 28-го, их тридцать. Преимущественно, шестиклассники, приехавшие в лагерь по проекту Российского движения школьников. По сертификату путевка стоит 7 тысяч 350 рублей, из них родители заплатили 3,5 тысячи.