КНБ задержал 4 актюбинцев за пропаганду терроризма
Комитет нацбезопасности Казахстана задержал 4 жителей Актобе за пропаганду терроризма, пишет NewTimes.kz.
Комитет нацбезопасности Казахстана задержал 4 жителей Актобе за пропаганду терроризма, пишет NewTimes.kz.
«Указанные лица подозреваются в организации регулярных сборов, в ходе которых верующих агитировали в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации «ДАИШ», — сообщили в КНБ.
В ходе обысков изъяты обрез охотничьего ружья, патроны к нему, травматический и газовый пистолеты, изготовленные кустарным способом ножи, литература и электронные носители информации с деструктивным религиозным содержанием.
Следственные мероприятия продолжаются.