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12:09 (мск), источник: Nur.kz

КНБ задержал 4 актюбинцев за пропаганду терроризма

Комитет нацбезопасности Казахстана задержал 4 жителей Актобе за пропаганду терроризма, пишет NewTimes.kz.

«Указанные лица подозреваются в организации регулярных сборов, в ходе которых верующих агитировали в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации «ДАИШ», — сообщили в КНБ.

В ходе обысков изъяты обрез охотничьего ружья, патроны к нему, травматический и газовый пистолеты, изготовленные кустарным способом ножи, литература и электронные носители информации с деструктивным религиозным содержанием.

Следственные мероприятия продолжаются.

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