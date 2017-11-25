Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Воевавший на стороне Украины актер Пашинин сбежал с передовой
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Медведев наказал замглавы Минздрава за слова о власти
Медведев уволил зятя Ельцина
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
США не смогли перехватить неопознанный аппарат в небе - СМИ
Луганск сотряс сильный взрыв – очевидцы о деталях
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
Андрей Аршавин с женой отправился на Мальдивы
У любовника Волочковой роман с женой ее водителя
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
14События недели в фотографиях
12:48 (мск), источник: ivbg.ru

В серьезной аварии с тремя большегрузами на М-11 погиб водитель

На трассе М-11 в Тосненском районе Ленобласти в пятницу вечером столкнулись три «КамАЗа». В результате жесткого ДТП погиб один из водителей большегруза.

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, в Тосненском районе Ленобласти, на 592-м километре трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург», почти на границе Ленинградской и Новгородской областей, столкнулись три большегруза. В результате ДТП один «КамАЗ» съехал в кювет.

Один из водителей погиб на месте, другой получил травмы средней степени тяжести. Третий водитель не пострадал.

По подтвержденным данным, три грузовика двигались колонной друг за другом, когда внезапно следовавший первым «КамАЗ» начало сильно вилять на дороге и заносить. В результате он вынужден был сбросить скорость, после чего в него врезался шедший следом.

По факту аварии правоохранительные органы проводят проверку.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Виталий Петров – о тестировании BR1 и предстоящем сезоне гонок
Кудрин назвал низкие зарплаты граждан позором для России
Парламент ЛНР утвердил и.о. главы республики Леонида Пасечника
Ингушские врачи вернули зрение самому пожилому россиянину
В Луганске при взрыве гранаты три женщины получили ранения
Полиция Египта уничтожила 30 боевиков, причастных к теракту
Состояние Джеффа Безоса выросло до $100 млрд в «черную пятницу»
Власти выделили дополнительные средства на поддержку инвалидов
Спорт
Уже не первые: россияне лишились медалей ОИ-2014 Российский бобслей и конькобежный спорт после слушаний комиссии МОК Дениса Освальда лишились в общей сложности трех медалей домашних Олимпийских игр в Сочи
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь