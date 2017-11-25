В серьезной аварии с тремя большегрузами на М-11 погиб водитель
На трассе М-11 в Тосненском районе Ленобласти в пятницу вечером столкнулись три «КамАЗа». В результате жесткого ДТП погиб один из водителей большегруза.
На трассе М-11 в Тосненском районе Ленобласти в пятницу вечером столкнулись три «КамАЗа». В результате жесткого ДТП погиб один из водителей большегруза.
Как сообщает УГИБДД по
Один из водителей погиб на месте, другой получил травмы средней степени тяжести. Третий водитель не пострадал.
По подтвержденным данным, три грузовика двигались колонной друг за другом, когда внезапно следовавший первым «КамАЗ» начало сильно вилять на дороге и заносить. В результате он вынужден был сбросить скорость, после чего в него врезался шедший следом.
По факту аварии правоохранительные органы проводят проверку.