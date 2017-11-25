В серьезной аварии с тремя большегрузами на М-11 погиб водитель

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, в Тосненском районе Ленобласти, на 592-м километре трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург», почти на границе Ленинградской и Новгородской областей, столкнулись три большегруза. В результате ДТП один «КамАЗ» съехал в кювет.

Один из водителей погиб на месте, другой получил травмы средней степени тяжести. Третий водитель не пострадал.

По подтвержденным данным, три грузовика двигались колонной друг за другом, когда внезапно следовавший первым «КамАЗ» начало сильно вилять на дороге и заносить. В результате он вынужден был сбросить скорость, после чего в него врезался шедший следом.