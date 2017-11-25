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13:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем пропавшего 43-летнего мужчину нашли мертвым в реке

Мужчину, пропавшего в селе Ендовище Семилукского района, обнаружили мертвым в реке Ведуга утром субботы, 25 ноября.

Тело 43-летнего мужчины, зацепившееся за коряги, обнаружил поисковик Алексей Архипов. Он позвонил в следственный комитет.

Сергей С. исчез 17 ноября. Поисковик рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что сельчанин ушел из дома после того, как ему «кто-то позвонил». Он был нетрезв. Потом телефон С. был недоступен.

Тело обнаружилось в 0,5 км от дома мужчины. Сельчанин мог упасть в воду — его нашли на расстоянии в 250 м от мостика. По словам Алексея Архипова, мост довольно узкий, без перил, и на нем могло быть скользко. В воде под ним неглубоко. Есть ли на теле следы насильственной смерти — рассмотреть было сложно, рассказал Архипов.

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