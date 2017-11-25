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12:14 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На левом берегу Новосибирска эвакуировали посетителей торгового центра

В Левобережье Новосибирска из-за задымления пришлось эвакуировать ТЦ Fantasia (бывший «Фестиваль»), который расположен на площади Маркса. Об этом сообщили в группе «Инцидент. Новосибирск».

Спасатели эвакуировали в срочном порядке людей из торгового центра из-за того, что произошло задымление располагающейся рядом трансформаторной будки. Помещения торгового центра обесточили на какое-то время.

Инцидент произошел утром 25 ноября. Работники торгового центра услышали громкий звук и от трансформаторной будки начал идти дым. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и пожарные. В трансформаторную будку никто не заходил, пока здание не обесточили. Тем временем, из торговых залов на улицу начали эвакуировать посетителей. К 11.30 ТЦ подключили к электричеству, и здание заработало в обычном режиме.

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