В Москве перед судом предстанут главари ОПГ, обманувшей пенсионеров

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что фигуранты дела похитили более 90 миллионов рублей, продавая бытовые фильтры для очистки воды пенсионерам, ветеранам и инвалидам, заключая с ними фиктивные кредитные договоры. В состав преступной группы входило более 35 участников, а ее организаторами были выходцы из Северо-Кавказского федерального округа, а также жители Грузии и Армении.

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«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению пяти руководителей преступного сообщества в создании организованной группы с целью хищения денежных средств у социально незащищенных слоев населения под видом продажи систем фильтрации воды… По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ», — сказала она.

Волк добавила, что в настоящее время пяти организаторам предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в Зеленоградский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.