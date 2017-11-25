В Москве перед судом предстанут главари ОПГ, обманувшей пенсионеров

Ранее сообщалось, что фигуранты дела похитили более 90 миллионов рублей, продавая бытовые фильтры для очистки воды пенсионерам, ветеранам и инвалидам, заключая с ними фиктивные кредитные договоры. В состав преступной группы входило более 35 участников, а ее организаторами были выходцы из Северо-Кавказского федерального округа, а также жители Грузии и Армении.
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению пяти руководителей преступного сообщества в создании организованной группы с целью хищения денежных средств у социально незащищенных слоев населения под видом продажи систем фильтрации воды… По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ», — сказала она.
Волк добавила, что в настоящее время пяти организаторам предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в Зеленоградский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Как отметила Волк, в июле текущего года предварительное расследование в отношении двух участников преступного сообщества было окончено. Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. В сентябре 2016 года в отношении подозреваемых было возбуждено дело по статье 210 УК РФ «организация преступного сообщества или участие в нем». Также в октябре было направлено в суд уголовное дело в отношении 11 соучастников.