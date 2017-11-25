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13:18 (мск), источник: СуперОмск

В Омске пьяная девушка после ссоры с мужем сожгла чужой дом

Омичка подожгла дачный домик в садоводческом товариществе, который она снимала вместе с мужем. Владелец имущества оценил ущерб в полмиллиона.

Инцидент произошел в одном из садоводческих товариществ Омска. Молодая пара снимала здесь дачный домик. Когда между ними произошла ссора, 24-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения подожгла дом. Жилье быстро сгорело и восстановлению не подлежит.

В отношении девушки по факту умышленного поджога возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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