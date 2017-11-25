В Омске пьяная девушка после ссоры с мужем сожгла чужой дом

Инцидент произошел в одном из садоводческих товариществ Омска. Молодая пара снимала здесь дачный домик. Когда между ними произошла ссора, 24-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения подожгла дом. Жилье быстро сгорело и восстановлению не подлежит.