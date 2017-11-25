На улице Островского грузовик врезался в мост
В пятницу на ул. Островского в областном центре произошло ДТП с участием грузовика, который врезался в железнодорожный мост. Об этом сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
В пятницу на ул. Островского в областном центре произошло ДТП с участием грузовика, который врезался в железнодорожный мост. Об этом сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
Дорожная авария случилась в 5:25 утра. 51-летний водитель грузовика «Мерседес» нарушил требования запрещающих дорожных знаков, ограничивающих высоту автомобилей. В результате он «допустил наезд на пролетные строения железнодорожного моста», отметили в
В результате ДТП водитель был госпитализирован.