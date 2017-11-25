Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Штаб АТО заявил о "радости жителей" захваченных донецких сел
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Лукашенко: Порошенко нарушил данное им слово
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
США не смогли перехватить неопознанный аппарат в небе - СМИ
Луганск сотряс сильный взрыв – очевидцы о деталях
В США прошло шоу «Анти Victoria’s Secret» с необычными моделями
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
У любовника Волочковой роман с женой ее водителя
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8День благодарения
13:44 (мск), источник: Новый Калининград

На улице Островского грузовик врезался в мост

В пятницу на ул. Островского в областном центре произошло ДТП с участием грузовика, который врезался в железнодорожный мост. Об этом сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе УМВД в субботу.

Дорожная авария случилась в 5:25 утра. 51-летний водитель грузовика «Мерседес» нарушил требования запрещающих дорожных знаков, ограничивающих высоту автомобилей. В результате он «допустил наезд на пролетные строения железнодорожного моста», отметили в пресс-службе.

В результате ДТП водитель был госпитализирован.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Вечерний @Калининград: дети без омбудсмена, мэр на троих и перемещение ценностей
Кудрин назвал низкие зарплаты граждан позором для России
Парламент ЛНР утвердил и.о. главы республики Леонида Пасечника
Ингушские врачи вернули зрение самому пожилому россиянину
Роспотребнадзор сообщил о зараженном молоке в США
Число жертв теракта в Египте превысило 300, подозревают ИГ
Состояние Джеффа Безоса выросло до $100 млрд в «черную пятницу»
Власти выделили дополнительные средства на поддержку инвалидов
Спорт
Дамоклов конек. 3 клуба, которые стали ближе к изгнанию из КХЛ Над ними нависла угроза. Про рейтинг никто не забыл
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь