Внедорожник влетел в маршрутку на Выборгском шоссе

Об аварии, которая произошла на 39 километре Выборгского шоссе днем 25 ноября, сообщили автолюбители в соцсети ВКонтакте.

По словам Захара Ботвина, внедорожник Mitsubishi L200 занесло на гололедице и он вылетел на встречную полосу, где «встретился» лоб в лоб с маршруткой № 434, следовавшей из Петербурга в Ленобласть. Водитель автобуса успел смягчить удар торможением. Внедорожник оказался в кювете.