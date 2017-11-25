Внедорожник влетел в маршрутку на Выборгском шоссе
По сообщениям очевидцев ДТП, удар был сильным. От столкновения правая часть переда автобуса оказалась сильно вмята, а внедорожник вылетел в кювет.
По сообщениям очевидцев ДТП, удар был сильным. От столкновения правая часть переда автобуса оказалась сильно вмята, а внедорожник вылетел в кювет.
Об аварии, которая произошла на 39 километре Выборгского шоссе днем 25 ноября, сообщили автолюбители в соцсети ВКонтакте.
По словам Захара Ботвина, внедорожник Mitsubishi L200 занесло на гололедице и он вылетел на встречную полосу, где «встретился» лоб в лоб с маршруткой № 434, следовавшей из Петербурга в Ленобласть. Водитель автобуса успел смягчить удар торможением. Внедорожник оказался в кювете.
В результате ДТП по предварительным данным пострадали 3 человека. Выясняются все обстоятельства авария, все службы прибыли на место происшествия.