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14:11 (мск), источник: ivbg.ru

Внедорожник влетел в маршрутку на Выборгском шоссе

По сообщениям очевидцев ДТП, удар был сильным. От столкновения правая часть переда автобуса оказалась сильно вмята, а внедорожник вылетел в кювет.

Об аварии, которая произошла на 39 километре Выборгского шоссе днем 25 ноября, сообщили автолюбители в соцсети ВКонтакте.

По словам Захара Ботвина, внедорожник Mitsubishi L200 занесло на гололедице и он вылетел на встречную полосу, где «встретился» лоб в лоб с маршруткой № 434, следовавшей из Петербурга в Ленобласть. Водитель автобуса успел смягчить удар торможением. Внедорожник оказался в кювете.

В результате ДТП по предварительным данным пострадали 3 человека. Выясняются все обстоятельства авария, все службы прибыли на место происшествия.

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