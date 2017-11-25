Власти Петербурга проверят детский лагерь после сообщений об отравлении школьников
Детский оздоровительный лагерь «Связист» расположен на Карельском перешейке.
Детский оздоровительный лагерь «Связист» расположен на Карельском перешейке.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на родителей учащихся, отдыхавших в лагере «Связист», о проявившихся у нескольких детей симптомах отравления.
«Комитет по образованию, администрация (Калининского) района и Центр оздоровления и отдыха “Молодежный” (в ведении которых находятся лагерь и соответствующая школа — прим. ТАСС) проводят проверку ситуации в лагере. Диагноз отравление не подтвердился пока», — сказали в
Генеральный директор
«На данный момент ситуация — или это отравление, или это инфекция, которую могли из города привезти от
Детский оздоровительный лагерь «Связист» расположен на Карельском перешейке, на берегу озера Петровское, в 69 километрах от