Власти Петербурга проверят детский лагерь после сообщений об отравлении школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Комитет по образованию Санкт-Петербурга начал проверку в лагере «Связист» в Приозерском районе Ленинградской области после сообщений об отравлении школьников. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на родителей учащихся, отдыхавших в лагере «Связист», о проявившихся у нескольких детей симптомах отравления.

«Комитет по образованию, администрация (Калининского) района и Центр оздоровления и отдыха “Молодежный” (в ведении которых находятся лагерь и соответствующая школа — прим. ТАСС) проводят проверку ситуации в лагере. Диагноз отравление не подтвердился пока», — сказали в пресс-службе комитета.

Генеральный директор рекреационно-профилактического комплекса «Связист» Алексей Бубнов сообщил ТАСС, что «со вчерашнего вечера по сегодняшнее утро заболели семь человек из школы № 95» Калининского района города. По его словам, «состояние у всех детей на данный момент удовлетворительное, родители их забрали из детского лагеря». Бубнов добавил, что у школьников, которые вместе с другими детьми прибыли в лагерь в пятницу, была рвота, диарея и повышалась температура до 38 градусов.

«На данный момент ситуация — или это отравление, или это инфекция, которую могли из города привезти от кого-то, — неясна до конца, пока мы не сделаем анализов и не проведем окончательное расследование», — отметил Бубнов. В администрации лагеря также заверили, что всех отдыхающих, примерно 200 детей, осмотрели врачи, и еще одно обследование проведут вечером.